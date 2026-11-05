Покупатели в России все чаще откладывают покупки до скидок

По данным Nielsen, за 12 месяцев по ноябрь 2025 года на акции пришлось 52% продаж товаров повседневного спроса в натуральном выражении — столько же, сколько годом ранее. В интернет-магазинах доля акционных покупок за 2025 год снизилась с 73% до 67%.

«Доля таких продолжительных промо выросла с 14% продаж в 2023 году до 16% в 2025-м. Средняя скидка по акциям составляет около 30%. Если товар месяцами продается по сниженной цене, именно она становится его фактической стоимостью, а зачеркнутая сумма на ценнике остается скорее инструментом сравнения. Покупатели постепенно привыкают к такому механизму и начинают воспринимать обычную цену как завышенную», — рассказал основатель и управляющий партнер аналитической компании ДОВОД Никита Малов.

Член Гильдии маркетологов Камилла Виллард пояснила, что покупатели запасаются товаром по акции, перенося будущие покупки на текущий период. Они также переключаются между брендами ради экономии. Отказ от скидок грозит бизнесу потерей клиентов.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина рекомендовала сравнивать цены за единицу продукции и проверять условия акций.

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