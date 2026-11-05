Мелания Трамп назвала профессиональным сотрудничество РФ и Украины по Алешкам

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп заявила, что Россия и Украина профессионально сотрудничали по вопросам поставки гуманитарной помощи в Алешки Херсонской области, сообщает газета «Известия» .

В четверг супруга американского лидера принимала представителей России и Украины в Белом доме. Москву на встрече представляли уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Надеюсь, что Алешки станут примером для установления более прочного мира», — сказала Трамп на встрече.

Также она поблагодарила Дмитриева и Лантратову за профессионализм и сотрудничество, подчеркнув, что работа уполномоченного по правам человека в РФ заслуживает высокой похвалы.

В свою очередь, Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за содействие, отметив, что прекращение огня показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество.

Глава РФПИ добавил, что необходимые инструкции для успешного прекращения огня в Алешках отдал лично президент РФ Владимир Путин.

Как прошла гуманитарная миссия в Алешках и сколько людей удалось вывезти, читайте в материале РИАМО.

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