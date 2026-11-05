Объем строительства многоэтажек в Москве вырос в 2,2 раза за 10 лет

За десять лет в Москве объем строительства многоквартирных домов вырос в 2,2 раза и достиг 20,5 млн кв. м, включая проекты Фонда реновации. Столица лидирует по объему строительства новостроек среди российских городов, сообщает «РБК Недвижимость» .

Согласно данным сервиса «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), в 2016 году объем новостроек в Москве составлял 9,3 млн кв. м, в то время как в Московской области — 16,7 млн кв. м. Это был рекордный показатель среди всех регионов. Однако за 10 лет ситуация изменилась, и теперь столица занимает первое место по вводу многоэтажных домов. На нее приходится почти 16% всех новостроек в стране. Москва стала лидером по этому показателю еще в 2019 году.

В 2024 году в Москве построили 23,9 млн кв. м новостроек — это максимальный объем за последние 10 лет. Основной прирост обеспечила Старая Москва, где объемы строительства выросли с 6,1 до 17,7 млн «квадратов». В Новой Москве после пика 2019 года, когда было построено 5,2 млн кв. м, объемы строительства сократились до 2,8 млн кв. м.

Во второй половине 2026 года Краснодарский край занял второе место по объему строительства многоквартирных домов с показателем 9 млн кв. м. Московская область стала третьей с общим объемом строительства новостроек 8,1 млн кв. м. При этом десять лет назад Подмосковье было лидером по строительству новых жилых комплексов.

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