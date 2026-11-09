В ГД поддержали введение штрафов за дискредитацию традиционных ценностей

Комитет Государственной думы одобрил законопроект об административных штрафах за дискредитацию традиционных ценностей. Он рекомендовал принять его в первом чтении, сообщает «Фонтанка» .

Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Боярский, Антон Горелкин, Антон Немкин и Алексей Волоцков. Документ предусматривает введение административной ответственности за распространение произведений, намеренно дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание.

Проект направлен на регулирование контента в Сети: в социальных сетях, онлайн-кинотеатрах и аудиовизуальных сервисах. Наказание за дискредитацию традиционных ценностей ждет владельцев или администраторов платформ.

За распространение нарушающих закон материалов гражданам грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей (при повторном нарушении — до 150 000 рублей), должностным лицам — от 50 000 до 100 000 рублей (при повторном — до 400 000 рублей), юридическим лицам и организациям: от 500 000 до 700 000 рублей (при повторном — до 3 млн рублей).

За неудаление запрещенных материалов владельцами соцсетей и онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора в течение суток также грозит ответственность: граждане получат штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей (при повторном нарушении — 50 000–150 000 рублей), должностные лица — от 100 000 до 200 000 рублей (при повторном нарушении — 300 000–400 000 рублей); организации — от 700 000 до 1 млн рублей (при повторном нарушении — от 1 до 3–5 млн рублей).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.