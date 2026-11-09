Россиянам на Мальдивах угрожают задержаниями из-за якобы неоплаченных отелей

Российских туристок пригрозили задержать на Мальдивах из-за якобы неоплаченного отеля. Девушки перевели деньги туроператору, а вот до гостиницы они не дошли, сообщает SHOT .

Модель из Санкт-Петербурга Анастасия прилетела на остров с двумя подругами 27 октября. Девушки заплатили за тур с проживанием в четырехзвездочном отеле почти 800 тысяч рублей. Деньги поступили туроператору, а вот гостиница их не получила.

Это выяснилось уже по прилете. Оказалось, что не оплачен даже катер до острова. Добраться до отеля помог турагент, который решил проблему.

Пять дней девушки отдыхали, пока менеджер не сообщил, что их проживание не оплачено. Туроператор заверил, что деньги вскоре поступят, но этого не произошло. За день до вылета на родину девушкам пригрозили задержанием из-за неоплаты. После долгих споров туристок все-таки отпустили, 8 ноября они улетели.

По словам других туристов, должников начали искать даже в аэропортах Мальдив. Некоторых путешественников заставляют заново платить за уже оплаченные номера. Банки стали отклонять переводы, связанные с Россией.

Ранее Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития РФ и посольство в Шри-Ланке и Мальдивской Республике помочь решить проблему оплаты проживания туристов.

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