Минэкономразвития России поможет решить проблему с платежами на Мальдивах

Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития РФ и посольство в Шри-Ланке и Мальдивской Республике помочь решить проблему оплаты проживания туристов, сообщает «Вечерняя Москва» .

Туроператоры столкнулись с предупреждениями Bank of Maldives 18 октября при оплате бронирований. Банк уведомляет, что вернет платеж, если он связан с Россией.

Банк может относить к таким операциям в том числе оплату проживания российских граждан. Союз просит провести консультации с мальдивской стороной, чтобы обеспечить беспрепятственные расчеты за пребывание туристов из РФ в республике.

Минэкономразвития РФ обратится в министерство туризма Мальдив и посольство республики в РФ по разрешению ситуации с платежами за отдых россиян в гостиницах на островах, пишет РИА Новости.

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