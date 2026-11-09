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Голый мужчина на четвереньках ворвался в студию пилатеса в Петербурге

Голый мужчина на четвереньках ворвался в студию пилатеса на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Незваный гость перепугал сотрудниц и закрылся в туалете, сообщает «Mash на Мойке» .

В уборной неадекват начал кричать и издавать странные звуки. Девушки быстро собрали ценные вещи, закрыли помещение и побежали к соседям. Закончив кричать, голый мужчина вышел на Свердловскую набережную, где устроил физкульт-минутку прямо посреди дороги.

На опубликованных кадрах видно, как голый взрослый мужчина на четвереньках ползает по проезжей части, мешая дорожному движению.

Перформанс продолжался до момента, пока неадеквата не скрутили возле бизнес-центра. Один из свидетелей этого безумия набрал реанимацию и неадеквата увезли медики.

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