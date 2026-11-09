Русский сталкер в резиновой маске: в США задержали преследователя экс-коллеги

Русского сталкера в резиновой маске задержали в Соединенных Штатах. Соотечественнику грозит до 10 лет тюрьмы из-за нездорового влечения к бывшей коллеге, сообщает Baza .

По данным следствия, Николай С. несколько лет преследовал девушку, с которой вместе работал на теннисном турнире Miami Open. Мужчина засыпал ее сообщениями, присылал подарки и приезжал в города, где она жила.

В июне текущего года Николай приехал из Торонто в Даллас и оказался у дома женщины. Полиция запретила ему находиться на территории жилого комплекса. Тогда он надел резиновую маску и подошел к двери квартиры. Когда с ним попытались связаться через домофон, он быстро ушел.

Через несколько месяцев русского сталкера вновь задержали на пути из Канады в США. При нем нашли телефоны и оборудование, а на устройствах — карты района проживания женщины, скриншоты сервисов по изготовлению ключей и интимные изображения потерпевшей, сгенерированные нейросетью. Мужчине предъявили два обвинения в сталкинге.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.