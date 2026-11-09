Российская легкоатлетка Дарья Клишина призналась, что беременна

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась с подписчиками в соцсетях радостной новостью о своей беременности. Спортсменка ждет дочку.

Она опубликовала фото, на которых позировала в розовом платье с округлившимся животом. Также спортсменка прикрепила фото с подругами.

«Празднуем скорое появление нашего ребенка, окруженного любовью и счастьем», — подписала она пост.

Прыгунья в длину является серебряным призером чемпионата мира-2017, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013). Дарья была одной из 10 российских легкоатлетов, допущенных к выступлениям на Олимпиаде-2020 в Токио. Во время квалификации россиянка получила травму и покинула стадион в инвалидной коляске.

С 2013 года Клишина живет и тренируется в Соединенных Штатах. Спортсменка замужем и воспитывает двоих сыновей 2018 и 2022 годов рождения. Сейчас пара ждет девочку.

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