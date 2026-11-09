Священник Николай назвал 3 признака приближения конца света

Священник Русской православной церкви отец Николай связал природные бедствия, угасание веры и распространение лжеучений с библейскими пророчествами о конце света, сообщает «Царьград» .

Первым тревожным сигналом отец Николай назвал участившиеся наводнения, лесные пожары и землетрясения. Он увидел в них отголоски евангельских предсказаний о бедствиях перед завершением земной истории. Это религиозное толкование, а не научный факт.

Вторым признаком священник счел угасание веры, особенно среди молодежи. По его мнению, интерес к церковной жизни снижается, а представления о добре, зле и грехе размываются.

Третьим поводом для беспокойства он назвал распространение учений, противоречащих православным канонам. Отец Николай отметил, что самозваные духовные наставники продвигают собственные толкования веры не только в интернете, но и за его пределами.

Священник подчеркнул, что эти наблюдения не следует считать прямым доказательством скорого конца света. Он призвал верующих сосредоточиться на духовной жизни, молитве и соблюдении заповедей, а не поддаваться панике.

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