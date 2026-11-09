Анастасия Волочкова заявила, что «Бог отвел» ее от острова Эпштейна

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что «Бог отвел» ее от острова скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В интервью журналистке Елене Ханге балерина призналась, что получала приглашения на частные вечеринки торговца людьми. Такие предложения звучали, когда эпатажная танцовщица выступала в труппе Английского национального балета в начале 2000-х.

По словам Анастасии, фанатом ее фуэте и эффектных шпагатов в то время был бывший принц Эндрю — давний друг покойного финансиста и завсегдатай скандального острова.

«Бог отвел. Пронесло реально», — прокомментировал Волочкова.

Элита педофилов-каннибалов или обычная технология управления: что на самом деле происходило на острове Эпштейна, читайте в материале РИАМО.

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