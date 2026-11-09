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Три пассажира пострадали: автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в Подмосковье

В муниципальном округе Лотошино в Подмосковье произошла авария с участием одного автомобиля. Троим несовершеннолетним потребовалась медпомощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП случилось около 20:00 на 77-м километре дороги «Тверь-Лотошино-Уваровка». По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением. Машина съехала в кювет, где опрокинулась.

В результате двое 17-летних и один 16-летний пассажиры обратились за медицинской помощью.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые необходимы для установления всех обстоятельств произошедшего.

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