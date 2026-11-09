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СМИ: переговорщики США могут отправиться в Россию после ОАЭ

Политика

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Журналистка Дженнифер Джейкобс сделала заявление со ссылкой на слова американского чиновника.

«Возможно, вскоре отправятся на встречу с Путиным и Зеленским — в зависимости от того, как пройдут ближайшие пару дней», — говорится в этом заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил трехсторонний формат переговоров в Абу-Даби.

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