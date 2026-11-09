USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
GBP
Фунт стерлингов
110,69
0.46 %

Песков подтвердил трехсторонний формат переговоров в Абу-Даби

Политика

Фото - © РИА Новости

Россия и Украина проведут переговоры в Абу-Даби при посредничестве США. Встреча пройдет в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает газета «Известия».

Песков подчеркнул, что отдельные контакты Вашингтона и Киева с европейцами не меняют формат предстоящей встречи в Абу-Даби.

Представитель Кремля также предложил адресовать Дональду Трампу вопрос о том, что американский президент подразумевает под «другой формой Украины». По словам Пескова, с географической точки зрения Украина уже является другой страной и эти реалии очевидны.

Россия, США и Китай обмениваются предложениями и мнениями о возможной повестке встречи в Шэньчжэне. Песков отметил, что переговоры будут интересными и привлекут большое внимание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.