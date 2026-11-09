В Испании в морозильнике нашли 20-летние останки младенца

В испанском городе Алларис женщина обнаружила детские останки в морозильной камере, когда разбирала вещи покойной матери, сообщает издание La Región .

Морозильник стоял в кладовке в гараже на первом этаже здания. Когда женщина открыла его, она обнаружила внутри младенца. По заключению судмедэкспертов, ребенок родился на 32–34 неделе беременности. Смерть наступила около 20 лет назад.

Чтобы установить личность младенца, полиция опросила нескольких знакомых семьи и отправила образцы ДНК в лабораторию в Мадриде. Эта процедура поможет определить биологических родителей.

Материалы дела переданы в суд — расследование установит, что произошло с ребенком. Но даже если выяснится, что смерть была насильственной, срок давности истек.

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