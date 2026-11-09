Озвучивал «Бемби»: умер актер Дональд Роан Данаган

В шесть лет Данагану доверили озвучить олененка Бемби в одноименном мультфильме. До этого он снялся в шести фильмах, среди которых «Сын Франкенштейна» и «Башня смерти» (1939).

Данаган вырос и поступил на службу в Корпус морской пехоты США. Он участвовал во Вьетнамской войне и в 1977 году ушел в отставку в звании майора. Позже актер служил офицером контрразведки и командиром разведывательного подразделения, за что был награжден множеством орденов.

Во время службы Данаган предпочитал скрывать свое актерское прошлое, но в начале 2000-х компания Walt Disney Co. связалась с «первым голосом Бемби» и предложила сотрудничество. С этого момента Данаган начал активно участвовать в их проектах.

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