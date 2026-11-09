Самолет совершил аварийную посадку на трассу и повредил авто в США

На юго-востоке США легкомоторный самолет Cessna 172D Skyhawk совершил аварийную посадку прямо на оживленное шоссе и повредил автомобиль, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в районе Норт-Форт-Майерс. Экипаж столкнулся с технической неисправностью в полете и ради безопасности решил садиться на ближайшую трассу.

При снижении самолет задел заднюю часть проезжавшего мимо пикапа, после чего все же приземлился на дорогу и влился в поток машин. В результате никто не пострадал.

Движение на трассе временно ограничили, чтобы убрать воздушное судно.

Обстоятельства и причины неисправности выясняет специальная комиссия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.