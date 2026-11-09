сегодня в 23:59

Рубио: у США пока нет окончательного плана гарантий безопасности для Украины

США пока не подготовили окончательного плана по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях встречи глав МИД стран G7 в Париже, сообщает РИА Новости .

«Я не думаю, что мы остановились на окончательном конкретном плане на этот счет, как именно это будет выглядеть», — отметил Рубио.

Он также сообщил, что стороны обсуждают различные возможные концепции обеспечения безопасности после завершения конфликта на Украине.

Ранее российская делегация прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры по Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.