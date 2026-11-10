В СК заявили, что вещи Усольцевых в месте их пропажи не обнаружили

В ходе последних масштабных поисков летом 2026 года в Кутурчинском Белогорье не было найдено ни одной вещи, которая точно принадлежала бы пропавшей семье Усольцевых. Об этом заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова, сообщает ТАСС .

По ее словам, в лесу нашли множество различных объектов — так называемых артефактов. Среди них фантики, трекинговые палки, панамки, пакеты, предметы обуви и другое.

«Соответственно, мы эти объекты изымаем, проверяем. Артефактов, которые можно безусловно отнести к семье Усольцевых, найдено не было», — сказала Сырымбетова.

Ранее в СК заявили, что в день исчезновения в сентябре 2025 года Усольцевы выбирали между двумя маршрутами.

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