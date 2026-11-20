Ежегодно 20 ноября (7 ноября по старому стилю) в Русской Православной церкви совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Взыграние Младенца». Эта святыня явилась в 1795 году в 18 верстах от Москвы, близ деревни Гремячевой, на территории древнего Николо-Угрешского монастыря.

Обитель была заложена князем Димитрием Донским в память о победе на Куликовом поле в 1380 году там, где прежде был обретен образ святителя Николая Чудотворца.

Икона «Взыграние» относится к памятникам древнего русского письма, созданным на основе греческого первообраза. Он еще в Византии почитался как чудотворная святыня.

Списки с тем же названием хранятся в столичном Новодевичьем монастыре, а также в Ватопедской обители на горе Афон. Композиционно образ представляет Богородицу с сидящим на ее руках Младенцем Христом. Он прижимается щекой к щеке Матери.

На Руси эта икона издавна пользовалась особой народной любовью как покровительница материнства. К ней традиционно обращались с молитвами женщины, мечтающие о рождении ребенка. Кроме того, в православной практике перед родами было принято заказывать молебен с чтением акафистов Пресвятой Богородице перед Ее образами «Взыграние Младенца» и «В родах помощница».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.