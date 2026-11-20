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В Горловке в результате атаки БПЛА пострадали двое детей

В Центрально-Городском районе Горловки в ДНР при атаке БПЛА ВСУ пострадали двое детей, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Во дворе жилого домостроения пострадали девочки 2014 и 2018 годов рождения.

Кроме того, в результате атаки БПЛА пострадали мужчина и женщина.

Ранее мирный житель погиб при ударе дрона противника по грузовику в Белгородской области.

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