На Кантемировской улице в Москве восстановили движение после ДТП Транспорт сегодня в 01:45

Движение на Кантемировской улице (в районе д. 20к1) в Москве восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Вечером 19 ноября на Кантемировской улице произошло ДТП. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Пролетарского проспекта было затруднено на 1,9 км. Ранее на 54-км МКАД в Москве загорелась фура. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.