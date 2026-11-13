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Женщина на авто выехала на лед на реке и погибла в Забайкалье

На реке Нерча в Нерчинске женщина на автомобиле выехала на лед и погибла, сообщает ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

В результате ЧП в реке утонула женщина 1996 года рождения.

Предварительно, она выехала на машине на неокрепший лед. Тело извлечено из воды сотрудниками поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас».

Ранее в деревне Емельяновка в Кузбассе двое рыбаков оказались в воде после пролома тонкого льда. Одного удалось спасти.

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