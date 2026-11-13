Не продешевить на собеседовании: как вести переговоры о зарплате

На собеседовании соискателям лучше сначала выяснить зарплатный бюджет работодателя, а уже затем озвучивать собственные ожидания, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Лучший формат ответа — по возможности не называть сумму первым, а уточнить у рекрутера, какой оклад планируется на этой должности и есть ли вилка. Так вы сначала понимаете бюджет компании и не рискуете занизить или завысить свои ожидания», — объяснила Бухвалова.

Перед собеседованием необходимо изучить предложения на рынке труда и выяснить, сколько работодатели готовы платить сотрудникам с аналогичным опытом и квалификацией. Если рекрутер все же просит обозначить зарплатные ожидания, то, например, можно сказать, что рассматриваются предложения от 120 до 140 тыс. руб. в зависимости от обязанностей и условий работы.

«Если вы увеличили продажи на 30% или оптимизировали процесс, сэкономив компании деньги, — это конкретные аргументы, которые работают лучше любых общих слов», — отметила специалист.

Бухвалова также не советует соглашаться на любую зарплату из страха остаться без работы. Если предложение ниже рыночного уровня, стоит уточнить перспективы повышения дохода, наличие премий и дополнительных преимуществ. Иногда работодатель готов предложить дополнительные дни отпуска, оплату обучения или гибкий график — это тоже часть компенсации.

В случае если предложенная сумма оказалась ниже ожидаемой, не стоит принимать решение сразу, а попросить время на размышление. За этот период можно уточнить условия ДМС, компенсации питания и проезда, а также возможность пересмотра зарплаты после испытательного срока.

«Вопрос о зарплате — это не экзамен, а переговоры, где обе стороны ищут компромисс», — подчеркнула эксперт.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.