В Приморье огнеборцы спасли 7 человек при пожаре в доме

Во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме. Огнеборцы спасли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании в доме на улице Маковского поступил ночью. Через четыре минуты сотрудники МЧС уже были на месте. До их прибытия из горящей квартиры эвакуировались четыре человека.

На момент прибытия огнеборцев в подъезде было сильное задымление, а в квартире на первом этаже горела мебель. Сотрудники газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели из квартир, отрезанных дымом, семь человек, среди них двое детей.

В результате пожара одна квартира повреждена огнем примерно на восьми квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба устанавливают.

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