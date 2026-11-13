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Огонь охватил склад на востоке Москвы

На складе на востоке Москвы произошло возгорание. На место уже прибыли пожарные, сообщает РЕН ТВ.

Огонь вспыхнул на первом этаже здания.

Площадь пожара и сведения о пострадавших пока уточняются.

Ранее женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в московской квартире. Возбуждено уголовное дело.

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