Двое детей и женщина погибли при пожаре на востоке Москвы

На востоке Москвы в квартире жилого дома вспыхнул пожар. Три человека погибли, сообщает пресс-служба столичного СУ СК России.

Огонь возник 12 ноября в квартире дома на улице Алтайской. После ликвидации пожара были найдены тела женщины и двух маленьких детей.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В скором времени будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

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