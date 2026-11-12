В центре Москвы загорелась арка пятиэтажного дома

В центре Москвы огонь охватил арку пятиэтажного дома. Жильцов эвакуировали, сообщает РЕН ТВ .

Площадь возгорания составила два квадратных метра.

По предварительным данным, в арке загорелись кондиционеры. На место прибыли сотрудники МЧС.

Пострадавших в результате возгорания нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.