Боль и краснота: ребенка ослепили лазером на шоу в цирке Омска

В Омске во время шоу в цирке мальчика ослепили лазером. У ребенка сильно заболел и покраснел глаз, сообщает SHOT .

Семья решила посетить дневное шоу, во время которого сотрудники цирка водили лазерными указками по рядам в попытке вычислить нарушителей порядка. Однако луч несколько раз попал мальчику прямо в глаза.

После представления ребенок пожаловался на режущую боль. При этом правый глаз сильно покраснел.

Поход в цирк закончился в кабинете неотложной помощи — врачи подтвердили раздражение глаза.

Администрация цирка пояснила родителям, что лазерные устройства абсолютно безопасны. Однако отец пострадавшего с этим не согласился и пожаловался. Действия цирка квалифицировали как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и выдали предостережение.

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