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Работает ПВО: идет массированная атака вражеских дронов на Москву

Спецоперация

Дежурные силы ПВО отражают массированную атаку вражеских дронов на российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Всего за вечер четверга российские военнослужащие на подлете к столице перехватили и сбили 46 украинских беспилотников.

Прошедшей ночью силами Минобороны РФ были ликвидированы три украинских дрона на подлете к Москве. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

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