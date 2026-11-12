Работает ПВО: идет массированная атака вражеских дронов на Москву

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Всего за вечер четверга российские военнослужащие на подлете к столице перехватили и сбили 46 украинских беспилотников.

Прошедшей ночью силами Минобороны РФ были ликвидированы три украинских дрона на подлете к Москве. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

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