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Силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву», — сообщил мэр.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

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