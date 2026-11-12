Силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву», — сообщил мэр.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

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