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В Тульской области из-за БПЛА повреждено остекление многоквартирного дома

Происшествия

В поселке Чернь Тульской области после уничтожения трех БПЛА частично повреждено остекление многоквартирного дома, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В поселке Чернь зафиксировано частичное повреждение остекления МКД», — сообщил он.

В результате атаки никто не пострадал.

В области действует беспилотная опасность.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву.

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