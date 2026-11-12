Московские аэропорты закрыты из-за атаки БПЛА

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское) вечером 12 ноября начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих аэропортов.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого в графике рейсов могут появиться изменения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о том, что были сбиты порядка 20 беспилотников на подлете к Москве.

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