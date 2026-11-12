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20 беспилотников перехватили и сбили на подлете к Москве

Спецоперация

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 20 вражеских беспилотников, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канал.

Прошедшей ночью силами Минобороны РФ были ликвидированы три украинских дрона на подлете к Москве. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

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