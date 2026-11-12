Адель Вейгель и Михаил Литвин опубликовали кадры с гендер-пати

Адель Вейгель и Михаил Литвин раскрыли пол будущего ребенка. Блогеры поделились в соцсетях кадрами с гендер-пати, сообщает Super.ru .

Праздничную вечеринку парочка провела на футбольном поле в Нижнем Новгороде. Влюбленные устроили гендер-пати в игровом формате.

Чтобы узнать пол будущего ребенка, Литвин должен был попасть мячом по мишени. Когда у него это наконец-то получилось сделать, у трибун появился розовый салют. У пары будет девочка.

«Мы тебя ждем», — написала Вейгель, обращаясь к будущему ребенку.

Влюбленные вместе с 2022 года. Поженились они в 2025 году. Свадьбу пары оценивали в 100 миллионов рублей.

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