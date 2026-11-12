Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia после отставки Хуанга

«Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место, — Тим Кук из Apple. Одна легенда сменяет другую!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее совет директоров Nvidia объявил о том, что Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров на фоне скандала с любовницами. Временным исполнительным директором назначена Колетт Кресс.

Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

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