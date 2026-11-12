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Трамп предложил Тиму Куку возглавить Nvidia после отставки Хуанга

Политика

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего гендиректора Apple Тима Кука на должность главы корпорации Nvidia после ухода Дженсена Хуанга.

«Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место, — Тим Кук из Apple. Одна легенда сменяет другую!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее совет директоров Nvidia объявил о том, что Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров на фоне скандала с любовницами. Временным исполнительным директором назначена Колетт Кресс.

Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

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