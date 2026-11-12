Житель Алтая 20 лет подпирал колесо машины первым в истории региона метеоритом

Житель Алтайского края 20 лет подпирал колесо автомобиля первым в истории региона метеоритом. Мужчина считал, что это обычный камень, сообщает SHOT .

В 2005 году житель Горно-Алтайска нашел необычный камень у перевала Кату-Ярык. Сначала он использовал его, чтобы подпирать автомобиль, но позже заинтересовался находкой. Мужчина пытался продать камень или отдать его на экспертизу, но столкнулся с мошенниками и оставил его себе.

Редкий артефакт пролежал у жителя Горно-Алтайска 20 лет, прежде чем он подарил его местному коллекционеру. Тот передал ее ученым, а уже экспертиза подтвердила, что это настоящий метеорит весом 16,5 кг, упавший на Землю как минимум несколько сотен лет назад. Метеорит назвали «Чулышман».

«Чулышман» стал 160-м официально зарегистрированным метеоритом в России. Крупнейший фрагмент теперь выставлен в музее республики.

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