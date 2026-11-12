Целовал и лапал: народного артиста России обвинили в домогательствах

Две жительницы Омска обвинили народного артиста России в домогательствах. По словам девушек, он целовал их и трогал за гениталии, когда они еще были несовершеннолетними, сообщает Baza .

Первая девушка поступила на курс преподавателя, когда ей было 15 лет. Она уверяет, что актер позволял себе нежелательные прикосновения, объятия и поцелуи. На втором курсе они вместе оказались в сауне. Там, по словам девушки, наставник принялся ее целовать и трогать под нижним бельем. После случившегося она находилась в оцепенении, так как считала мужчину «вторым отцом».

Другая девушка рассказала, что в 15-летнем возрасте была на первом прослушивании в колледже. Там актер начал домогаться ее, позволял себе непристойные прикосновения. Также она уверяет, что на занятиях мужчина заставлял студенток раздеваться до нижнего белья под видом упражнений, что продолжалось на протяжении всей учебы.

На четвертом курсе во время проб актер, как утверждает девушка, расстегнул ей брюки и провел рукой по гениталиям. От страха студентка замерла и заплакала, но не смогла ничего сказать, после чего ей пришлось продолжить репетицию.

В четверг обе девушки обратились в СК с заявлениями о домогательствах.

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