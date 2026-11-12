Зеленский вручил экс-звезде Playboy орден княгини Ольги в Киево-Печерской лавре

Украинский президент Владимир Зеленский вручил орден княгини Ольги III степени певице и бывшей модели Playboy Дарье Астафьевой, сообщается на сайте Союза православных журналистов.

Церемония награждения деятелей культуры состоялась в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской лавре.

Глава киевского режима вручил 41-летней Астафьевой государственную награду за «весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство».

Астафьева прославилась после победы в конкурсе журнала Playboy в США. Она стала моделью юбилейного выпуска, посвященного 55-летию издания. Сама Дарья рассказывала, что мечтала о карьере в Playboy с 9 лет. Позже она выступала солисткой эротической поп-группы NikitA.

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