«Ты мне кто?»: девушку избили в фитнес-клубе Майкопа за отказ поздороваться

В Майкопе посетитель фитнес-клуба напал с кулаками на девушку, которая отказала ему в знакомстве, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в клубе на улице Курганной. Одна из посетительниц занималась на тренажере, когда к ней подошел незнакомец. Мужчина захотел познакомиться и начал проявлять к девушке внимание.

Однако дама не ответила взаимностью. Но больше всего мужчину привело в ярость то, что она отказалась с ним здороваться. Когда посетитель поинтересовался, почему она не говорит ему «привет», девушка ответила: «Ты мне кто?»

После этого незнакомец набросился на девушку: схватил ее за шею и несколько раз ударил. Очевидцы помогли остановить агрессора. В процессе он еще несколько раз попытался ударить жертву. В итоге на место вызвали полицию, неадеквата задержали.

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