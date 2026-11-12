Не всех пугают суеверия: молодая экс-невеста Лепса выходит замуж в пятницу, 13-го

20-летняя Киба выходит замуж за племянника президента Азербайджана Ильхама Алиева 36-летнего Рустама Гаджиева. На празднике должен быть и сам глава государства.

Летом 2024 года Лепс сообщил о помолвке с Кибой — он одаривал молодую девушку подарками. В январе этого года 19-летняя невеста заявила о разрыве с артистом.

Многие поклонники заподозрили, что их роман был пиаром, однако Киба отрицает это. Вскоре после расставания появились слухи о ее отношениях с Гаджиевым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.