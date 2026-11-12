Бывшего директора Театра сатиры Нестратова задержали в Москве

Бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Он задержан, сообщает РБК .

Правоохранители полагают, что мужчина мог передать взятку от подрядчика театра экс-сотруднику департамента культуры Москвы. Вознаграждение предназначалось за покровительство при заключении госконтракта на поставку театрального оборудования.

Нестратова задержали в Москве. Ему предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствие просит суд отправить экс-директора Театра сатиры под стражу на два месяца. Ходатайство будет рассмотрено вечером 12 ноября. Фигуранту грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Нестратов руководил театром с июня 2024 года. В августе 2026 года он покинул пост.

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