В Люберцах обустроят остановку и переходы на дороге «Зенино — Павлино»

Остановочный павильон, пешеходные переходы, светофор и дополнительное освещение планируют обустроить до 30 ноября на дороге «Зенино — Павлино» у ЖК «Малое Павлино» в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проведут на участке Зенинского шоссе в районе ЖК «Малое Павлино». Помимо обустройства остановочного павильона, переходов, светофора и дополнительного освещения до 30 ноября, здесь планируют восстановить уличное освещение до 20 декабря.

12 ноября на месте состоялось выездное рабочее совещание. В нем участвовали представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, «Мосавтодора», Госавтоинспекции, администраций Люберец и Балашихи. В министерстве пояснили, что остановочные пункты перенесли на 100–200 метров из-за строительства съезда с Южно-Лыткаринской автодороги.

Работы направлены на повышение безопасности дорожного движения и комфорта жителей ЖК «Малое Павлино» и близлежащих территорий. Ожидается, что павильон и дополнительные переходы сделают маршруты удобнее, а светофор и освещение снизят риски на этом участке.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.