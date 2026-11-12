Мероприятие объединит представителей МИД и Минобороны России, Правительства Московской области, посольств Республики Казахстан и Киргизской Республики в РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО), а также военных историков, авторов учебных пособий и родственников героев-панфиловцев. Главная цель встречи — почтить память воинов и определить конкретные направления сотрудничества России, Казахстана и Киргизии в изучении и популяризации общего вклада народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне.

В программе мероприятия:

11:45–12:00 — Сбор участников и встреча делегаций у мемориала Героям-панфиловцам.

12:00–12:20 — Мемориальная церемония: возложение цветов и минута молчания.

12:30–13:00 — Осмотр экспозиции в Музее Героев-панфиловцев.

13:00–14:00 — Рабочая встреча и обсуждение совместных инициатив.

В ходе дискуссии участники обсудят значение боевого братства на фронте и в тылу, рассмотрят отражение подвига панфиловцев и боев у разъезда Дубосеково в современных школьных учебниках, а также наметят совместные музейные, образовательные и исследовательские проекты на основе архивных документов и семейных свидетельств.

Сбор гостей в 11:45. Место проведения: Московская область, деревня Нелидово (мемориал и Музей Героев-панфиловцев).