16 ноября в Подмосковье пройдет встреча «Панфиловцы: общая память — общая Победа»
Фото - © Мемориал героям-панфиловцам в Волоколамске/Медиасток.рф
16 ноября в деревне Нелидово пройдет мемориальная церемония и рабочая встреча, посвященная сохранению исторической памяти о защитниках Москвы, сообщает пресс-служба организаторов.
Мероприятие объединит представителей МИД и Минобороны России, Правительства Московской области, посольств Республики Казахстан и Киргизской Республики в РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО), а также военных историков, авторов учебных пособий и родственников героев-панфиловцев. Главная цель встречи — почтить память воинов и определить конкретные направления сотрудничества России, Казахстана и Киргизии в изучении и популяризации общего вклада народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне.
В программе мероприятия:
- 11:45–12:00 — Сбор участников и встреча делегаций у мемориала Героям-панфиловцам.
- 12:00–12:20 — Мемориальная церемония: возложение цветов и минута молчания.
- 12:30–13:00 — Осмотр экспозиции в Музее Героев-панфиловцев.
- 13:00–14:00 — Рабочая встреча и обсуждение совместных инициатив.
В ходе дискуссии участники обсудят значение боевого братства на фронте и в тылу, рассмотрят отражение подвига панфиловцев и боев у разъезда Дубосеково в современных школьных учебниках, а также наметят совместные музейные, образовательные и исследовательские проекты на основе архивных документов и семейных свидетельств.
Сбор гостей в 11:45. Место проведения: Московская область, деревня Нелидово (мемориал и Музей Героев-панфиловцев).