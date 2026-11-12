Синоптик Ильин предупредил о сильных дождях в Москве в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сообщает RT .

Дождь начнет накрапывать днем 13 ноября и усилится к вечеру. В субботу, 14 ноября, сохранится пасмурная погода с дождями. В воскресенье, 15 ноября, осадков не ожидается.

Предстоящей ночью температура в Москве и области составит 0…+2 °C. Днем в пятницу в столице ожидается +3…+5 °C, в области — +2…+6 °C. В субботу ночью потеплеет до +2…+4 °C, днем температура составит +1…+4 °C.

В ночь на воскресенье температура составит -3…+2 °C, в Москве — около 0 °C. Местами в области подморозит до -1…-3 °C, на дорогах появится гололедица. Днем воздух прогреется до 0…+5 °C.

Атмосферное давление 13 ноября упадет до 737 мм ртутного столба, а 15 ноября поднимется до 750 мм.

«Если говорить об отклонениях, то нормы климата будут у нас превышены на 2—4 °C», — заключил Ильин.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что декабрь в Москве может быть теплее нормы на 1—4 °C.

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