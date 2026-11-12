Обжигающий чай связали с повышением риска болезней сердца и сосудов на 16%

У любителей обжигающе горячего чая риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 16% выше, чем у тех, кто его не пил. При этом регулярное употребление чая связали со снижением риска на 11%, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Исследование опубликовал Journal of Internal Medicine. За время наблюдения ученые зарегистрировали у участников 14 тыс. случаев болезней сердца и сосудов, включая нарушения кровообращения головного мозга, легочно-сердечную недостаточность и болезни периферических артерий.

Наиболее благоприятные показатели отмечали у тех, кто пил чай хотя бы раз в неделю и выпивал от шести до восьми чашек в день. Черный чай оказался связан с более выраженным снижением риска, чем зеленый. Умеренно крепкий напиток показал результат, сопоставимый с крепким.

Возможный защитный эффект исследователи объяснили действием полифенолов, в том числе флавоноидов. Эти вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут влиять на состояние сосудов. Однако работа носила наблюдательный характер и не доказывает, что чай непосредственно предотвращает такие заболевания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.