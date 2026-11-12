В Подмосковье объяснили, как водоканалы контролируют подачу воды

Сотрудники водоканалов Подмосковья используют узлы учета и контрольно-измерительные приборы, чтобы отслеживать объем и параметры подачи воды в дома и на предприятия, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работу водозаборного узла обеспечивает комплекс оборудования. Узел учета и контрольно-измерительные приборы позволяют сотрудникам водоканалов контролировать основные параметры водоснабжения.

Узел учета измеряет объем воды, поступающей в водопроводную сеть. Его основной элемент — расходомер, который фиксирует количество перекачиваемой воды. Эти данные позволяют отслеживать, сколько воды поступает в сеть и как меняется водопотребление.

Контрольно-измерительные приборы включают манометры, датчики давления, устройства контроля температуры и другие измерительные устройства. С их помощью сотрудники следят за давлением в трубопроводах, контролируют работу насосного оборудования и своевременно замечают отклонения от установленных параметров.

Точные измерения помогают оценивать состояние оборудования, выявлять возможные неполадки и определять необходимость технического обслуживания. Это позволяет эффективнее управлять водозаборным узлом и поддерживать необходимые параметры подачи воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.