Знаменитый банан на скотче за 512 млн рублей покажут в Москве

Знаменитый арт-объект итальянского художника Маурицио Каттелана в виде банана, приклеенного к стене скотчем, впервые представят в России, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Комедиант» Каттелана станет частью экспозиции «Вещи. Идолы. Бананы» в Доме культуры «ГЭС-2». Это указано в программе учреждения.

В 2024 году один из экземпляров работы ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 6,2 млн долларов — это около 513 млн рублей. Его приобрел криптопредприниматель Джастин Сан. После покупки мужчина публично съел приобретенный банан.

Но на саму инсталляцию это не повлияло. По задумке автора, фрукт можно менять каждые 7–10 дней, сохраняя тем самым произведение искусства.

Выставка откроется 4 декабря и продлится до 4 апреля 2027 года. Также в экспозицию войдут около 50 произведений разных эпох — от палеолитических скульптур до работ Огюста Родена и Джеффа Кунса.

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