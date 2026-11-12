Познакомились в GTA: что известно об обвиняемом в убийстве главврача в ТиНАО

Задержанный за убийство московского главврача 30-летний немец несколько лет назад познакомился с ее сыном в игре Grand Theft Auto Online. После этого у иностранца завязался роман с матерью своего нового приятеля, сообщает Mash .

Даниэль К. начал общаться с сыном погибшей в игре, а в 2023 году прилетел к нему в гости в Новую Москву. Поселился он в том самом доме, где недавно нашли тело 60-летней женщины. Во время визита в Россию немец познакомился с матерью нового приятеля, у них закрутился роман.

Разница в возрасте пару не смущала. Погибшая сначала скрывала новые отношения от сына. Также она лечила возлюбленного от панических атак, появившихся у него после смерти отца.

В этом году иностранец вновь въехал в РФ по туристической визе, она действовала с 17 июня по 20 сентября. За десять дней до преступления подозреваемый услышал, как партнерша призналась в любви к бизнесмену по телефону. Приревновав, он решился на убийство.

Даниэль решил столкнуть главврача с лестницы и подстроить все как несчастный случай. Он даже несколько дней изучал приемы спецназа по перелому шеи.

В ночь на 10 ноября он зашел к женщине в комнату, разбудил и попросил спуститься вниз. После этого он столкнул ее и добил головой о перила. После — надел на голову пакет и задушил. Мужчина попытался скрыться, для чего угнал BMW Х6 погибшей и отправился в Калугу.

Утром тело врача обнаружил ее 34-летний сын. Правоохранители позвонили подозреваемому и договорились с ним о встрече — так его задержали на трассе у Малоярославца.

Известно, что Даниэль до 2009 года жил в украинском Николаеве, потом его семья переехала в город Эинген в Германии. Там он окончил школу, поступил в колледж, а затем ушел в армию. Он служил в 232-м горно-стрелковом батальоне в должности пулеметчика, позже водителем в медицинском полку. Затем он уволился с воинской службы из-за недовольства политикой в стране.

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