В Истре подготовили 1,2 тыс тонн смеси и около 140 машин для зимней уборки

Готовность дорог, дворов и общественных пространств Истры к зимнему содержанию обсудили 11 ноября на рабочем совещании по видеосвязи. Участники рассмотрели подготовку техники, запасы противогололедных материалов и комплектование бригад, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Истра заготовили 1,2 тыс. тонн пескосоляной смеси и продолжают наращивать запасы. Для их пополнения зимой заключены договоры на дополнительные поставки по мере необходимости.

В зимней уборке задействуют около 140 единиц техники. На дорогах будут работать более 50 машин шести подрядных организаций: тракторы, комбинированные дорожные машины, погрузчики и автогрейдер. Весь дорожный парк перевели на зимний режим, установили щетки и пескоразбрасывающее оборудование.

Для дворов и общественных пространств предусмотрены более 80 единиц техники МБУ «ДОДХИБ» и подрядчиков. Дополнительно подготовлены 46 снегоотбрасывателей и мотощеток: наряду с тяжелой техникой будут использовать малую механизацию.

Уборку дворов и общественных пространств обеспечат 415 сотрудников муниципального учреждения и подрядных организаций — дворники, водители, механизаторы и рабочие по комплексному обслуживанию. В МБУ «ДОДХИБ» укомплектованность дворниками составляет 98%, водителями — 85%, механизаторами — 84%.

Бригады полностью обеспечены зимней спецодеждой и инвентарем: лопатами, скребками и ледорубами. Все сотрудники, отвечающие за уборку, подключены к системе «Яндекс.Вектор».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.